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VIDEO: Tornado Touches Down in Webster, MA

Sunday, August 05, 2018

GoLocalProv News Team

 

A tornado caused major damage in Webster Massachusetts on Saturday and resulted in a report of an injury. Three buildings were heavily damaged and more than a dozen residents were left without housing.

According to the National Weather Service, a tornado with estimated wind speeds between 100 and 110 tracked between Dudley into Webster between 9:55 a.m. and 10 a.m.

The tornado was rated a “high-end EF-1.”

Across the state of Massachusetts, more than 5,118 people were without power

See the National Weather Service’s storm damage report below:

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT

NATIONAL WEATHER SERVICE BOSTON/NORTON MA

753 PM EDT SAT AUG 04 2018

 

..TIME...   ...EVENT...      ...CITY LOCATION...     ...LAT.LON...

..DATE...   ....MAG....      ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....

            ..REMARKS..

 

0549 PM     FLOOD            BOURNE                  41.73N  70.61W

08/04/2018                   BARNSTABLE         MA   AMATEUR RADIO

 

            EASTBOUND LANE OF THE SAGAMORE BRIDGE DOWN TO ONE LANE

            DUE TO FLOODING. CAR STUCK IN FLOOD WATERS.

 

0606 PM     FLOOD            BARNSTABLE              41.70N  70.30W

08/04/2018                   BARNSTABLE         MA   AMATEUR RADIO

 

            CAR STUCK IN FLOOD WATERS ON COMMERCE ROAD

 

0613 PM     FLOOD            MASHPEE                 41.65N  70.48W

08/04/2018                   BARNSTABLE         MA   AMATEUR RADIO

 

            ROAD IS FLOODED OUT IN MARWAY AREA OF NEW SEABURY

 

0626 PM     TSTM WND DMG     FITCHBURG               42.59N  71.82W

08/04/2018                   WORCESTER          MA   AMATEUR RADIO

 

            WIRES DOWN ON BEACH STREET

 

0639 PM     TSTM WND DMG     LEOMINSTER              42.52N  71.77W

08/04/2018                   WORCESTER          MA   AMATEUR RADIO

 

            TREE DOWN ON WIRES ON JOHNNY APPLESEED LANE

 

0653 PM     FLOOD            WEST YARMOUTH           41.65N  70.24W

08/04/2018                   BARNSTABLE         MA   AMATEUR RADIO

 

            6 TO 12 INCHES OF STANDING WATER ON CONSTANCE AVE

 

0730 PM     FLOOD            BARNSTABLE              41.70N  70.30W

08/04/2018                   BARNSTABLE         MA   AMATEUR RADIO

 

            ROUTE 6 WEST RAMP AT EXIT 5 IS FLOODED AND IMPASSABLE

 

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