VIDEO: Tornado Touches Down in Webster, MA
Sunday, August 05, 2018
According to the National Weather Service, a tornado with estimated wind speeds between 100 and 110 tracked between Dudley into Webster between 9:55 a.m. and 10 a.m.
The tornado was rated a “high-end EF-1.”
Across the state of Massachusetts, more than 5,118 people were without power
See the National Weather Service’s storm damage report below:
PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT
NATIONAL WEATHER SERVICE BOSTON/NORTON MA
753 PM EDT SAT AUG 04 2018
..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON...
..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....
..REMARKS..
0549 PM FLOOD BOURNE 41.73N 70.61W
08/04/2018 BARNSTABLE MA AMATEUR RADIO
EASTBOUND LANE OF THE SAGAMORE BRIDGE DOWN TO ONE LANE
DUE TO FLOODING. CAR STUCK IN FLOOD WATERS.
0606 PM FLOOD BARNSTABLE 41.70N 70.30W
08/04/2018 BARNSTABLE MA AMATEUR RADIO
CAR STUCK IN FLOOD WATERS ON COMMERCE ROAD
0613 PM FLOOD MASHPEE 41.65N 70.48W
08/04/2018 BARNSTABLE MA AMATEUR RADIO
ROAD IS FLOODED OUT IN MARWAY AREA OF NEW SEABURY
0626 PM TSTM WND DMG FITCHBURG 42.59N 71.82W
08/04/2018 WORCESTER MA AMATEUR RADIO
WIRES DOWN ON BEACH STREET
0639 PM TSTM WND DMG LEOMINSTER 42.52N 71.77W
08/04/2018 WORCESTER MA AMATEUR RADIO
TREE DOWN ON WIRES ON JOHNNY APPLESEED LANE
0653 PM FLOOD WEST YARMOUTH 41.65N 70.24W
08/04/2018 BARNSTABLE MA AMATEUR RADIO
6 TO 12 INCHES OF STANDING WATER ON CONSTANCE AVE
0730 PM FLOOD BARNSTABLE 41.70N 70.30W
08/04/2018 BARNSTABLE MA AMATEUR RADIO
ROUTE 6 WEST RAMP AT EXIT 5 IS FLOODED AND IMPASSABLE