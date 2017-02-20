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Cicilline’s Perverse Priorities: Washington Interest Groups Over RI Jobs

Monday, February 20, 2017

EDITORIAL

 

Congressman David Cicilline got caught picking Washington D.C. special interests over jobs and economic growth in Rhode Island.

On Friday, Cicilline was still expounding support for legislation that he co-sponsored  (see video) that if passed would have blocked Norwegian Air’s new subsidiary from operating in the United States.

SEE Cicilline's PAC Donations Below

The head of the Southwest Airlines pilots’ union -- who lobbied the Trump White House this past week asking the White House to block Norwegian -- told GoLocal that Cicilline’s legislation was 100% intended to block Norwegian Air's new service from operating in the U.S.

Norwegian Air, which is scheduled to begin to operate this summer at T.F. Green, will employ as many as 200, and offer fares of $69 for flights to Ireland.

Governor Gina Raimondo calls it a “game changer” for Rhode Island. Democratic Senate Majority Leader Dominick Ruggerio, who is also a top labor leader in Rhode Island, strongly supports Norwegian’s arrival.

Congressman Langevin also co-sponsored the anti-Norwegian legislation in 2016, but late last week he flipped positions and supported the RI Airport Corporation effort to bring the high quality, low cost airline to Rhode Island.

Follow the Money

Make no mistake about it, Cicilline is driven by failed, outdated, and anti-competition mindsets -- and interests. Cicilline is motivated by hundreds of thousands in Political Action Committee donations.

Last election cycle (2015-2016) Cicilline received the majority of money from outside PACs ($426,195). Of the total PAC dollars, just $32,495 or 7.6 percent came from Rhode Island PAC donors. Of Cicilline's donors in Rhode Island, a donation did come in from the PAC "FRIENDS OF RAY GALLISON" -- a donation Cicilline has not returned.

Raimondo, Ruggerio, and tourism officials deserve all the credit for fighting to bring jobs to Rhode Island. This episode sadly unveils Cicilline's warped priorities.  Here's the laundry list of PAC interests:

Contributor Name    City    State    Receipt Date    Amount
AFL-CIO COPE    WASHINGTON    DC    10/30/16    $1,000 
AFLAC PAC    COLUMBUS    GA    11/9/15    $1,000 
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION    WASHINGTON    DC    3/3/15    $1,000 
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION    WASHINGTON    DC    11/1/16    $2,500 
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION    WASHINGTON    DC    6/1/15    $1,000 
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION    WASHINGTON    DC    9/30/15    $3,000 
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC)    PARK RIDGE    IL    11/1/16    $1,000 
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC)    PARK RIDGE    IL    2/22/16    $2,500 
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC)    PARK RIDGE    IL    6/30/15    $2,500 
AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS PAC    WASHINGTON    DC    7/29/15    $5,000 
AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    9/6/16    $1,000 
AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    6/30/16    $1,000 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    9/30/15    $2,000 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    6/30/15    $2,000 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    8/10/16    $2,000 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    8/10/16    $1,000 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    3/31/16    $1,500 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL    WASHINGTON    DC    12/16/15    $1,000 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS    WASHINGTON    DC    3/31/16    $1,000 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS    WASHINGTON    DC    12/17/15    $2,500 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS    WASHINGTON    DC    6/30/16    $5,000 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS    WASHINGTON    DC    9/6/16    $1,500 
AMERICAN HEALTH CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION    WASHINGTON    DC    2/20/15    $1,000 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    DURHAM    NC    6/21/16    $2,500 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    DURHAM    NC    6/1/15    $2,000 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    DURHAM    NC    3/27/15    $1,000 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    DURHAM    NC    9/30/15    $1,000 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    DURHAM    NC    11/9/15    $1,000 
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    10/17/16    $1,000 
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    12/14/15    $1,000 
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC    SILVER SPRING    MD    6/30/16    $250 
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC    SILVER SPRING    MD    11/7/16    $1,000 
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC    SILVER SPRING    MD    9/16/16    $250 
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC    SILVER SPRING    MD    11/17/15    $1,000 
AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION    ALEXANDRIA    VA    3/1/16    $2,500 
AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC)    ALEXANDRIA    VA    9/28/15    $1,000 
AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC)    ALEXANDRIA    VA    10/17/16    $1,000 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION    WASHINGTON    DC    3/21/16    $1,000 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION    WASHINGTON    DC    11/5/16    $2,500 
AMERICANS FOR THE ARTS ACTION FUND PAC    WASHINGTON    DC    5/26/15    $1,000 
AMERICANS FOR THE ARTS ACTION FUND PAC    WASHINGTON    DC    6/14/16    $2,500 
AMGEN INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    10/24/16    $1,500 
AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY/FED-POLITICAL ACTIO    PROVIDENCE    RI    6/29/16    $1,000 
AT&T INC. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (AT&T    DALLAS    TX    6/20/16    $1,000 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    9/12/16    $4,500 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    12/14/15    $1,000 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    2/27/15    $1,000 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    3/23/16    $2,000 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    3/23/16    $500 
ATU COPE SPECIAL HOLDING    WASHINGTON    DC    8/19/15    $1,000 
AUTO CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE    BETHESDA    MD    5/23/16    $1,000 
BEND THE ARC JEWISH ACTION, INC. PAC    WASHINGTON    DC    11/30/15    $1,000 
BEND THE ARC JEWISH ACTION, INC. PAC    WASHINGTON    DC    5/8/15    $1,000 
BLUEPAC - BLUE CROSS BLUE SHIELD ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    1/19/16    $1,000 
BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFTWORKERS PAC    WASHINGTON    DC    12/31/15    $2,500 
BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFTWORKERS PAC    WASHINGTON    DC    2/29/16    $2,500 
BUILD PAC NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS    WASHINGTON    DC    9/28/16    $1,000 
BUILD PAC NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS    WASHINGTON    DC    12/22/15    $1,000 
CAP-PAC SEPARATE SEGREGATED FUND OF NATIONAL COMMUNITY ACTION FOUNDATION, INC.    WASHINGTON    DC    3/3/15    $1,000 
CARPENTERS' LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE    WASHINGTON    DC    12/15/15    $5,000 
CARPENTERS' LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE    WASHINGTON    DC    6/30/16    $5,000 
CDM SMITH INC. NATIONAL PAC    FAIRFAX    VA    7/29/16    $1,000 
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC)    PROVIDENCE    RI    3/31/15    $1,000 
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC)    PROVIDENCE    RI    6/30/15    $1,000 
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC)    PROVIDENCE    RI    3/21/16    $1,000 
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC)    PROVIDENCE    RI    9/30/16    $2,000 
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL    PHILADELPHIA    PA    9/30/16    $2,000 
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL    PHILADELPHIA    PA    3/25/15    $1,000 
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL    PHILADELPHIA    PA    5/19/16    $1,000 
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL    PHILADELPHIA    PA    9/30/16    $1,000 
COMMITTEE TO ELECT LAURA PISATURO    WARWICK    RI    9/16/16    $250 
COMMITTEE TO ELECT LOUIS DIPALMA    MIDDLETOWN    RI    9/28/15    $350 
COMMITTEE TO ELECT LOUIS DIPALMA    MIDDLETOWN    RI    3/13/16    $250 
COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA    WASHINGTON    DC    7/21/15    $5,000 
COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA    WASHINGTON    DC    6/28/16    $5,000 
COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS PAC    WASHINGTON    DC    10/31/16    $5,000 
COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS PAC    WASHINGTON    DC    6/15/15    $1,000 
COVINGTON AND BURLING LLP PAC    WASHINGTON    DC    8/29/16    $2,500 
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC.    WASHINGTON    DC    2/27/15    $2,500 
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC.    WASHINGTON    DC    12/23/15    $2,500 
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC.    WASHINGTON    DC    5/9/16    $5,000 
CULAC THE PAC OF CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION    WASHINGTON    DC    6/30/15    $1,000 
CULAC THE PAC OF CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION    WASHINGTON    DC    6/24/16    $1,000 
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC    WASHINGTON    DC    9/16/16    $2,500 
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC    WASHINGTON    DC    5/15/15    $4,000 
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC    WASHINGTON    DC    12/30/15    $1,000 
DLA PIPER LLP (US) POLITICAL ACTION COMMITTEE (DLA PIPER PAC)    WASHINGTON    DC    12/31/16    $3,000 
DNC PAC    PROVIDENCE    RI    1/1/15    $5,000 
DRIVE DEMOCRAT REPUBLICAN INDEPENDENT VOTER EDUCATION    WASHINGTON    DC    6/6/16    $5,000 
DRIVE DEMOCRAT REPUBLICAN INDEPENDENT VOTER EDUCATION    WASHINGTON    DC    5/6/15    $5,000 
ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS    WASHINGTON    DC    5/20/16    $5,000 
ENTERPRISE HOLDINGS, INC, OF RI PAC    SAINT LOUIS    MO    12/9/16    $1,000 
FACEBOOK INC. PAC    WASHINGTON    DC    9/22/16    $1,000 
FILEMON VELA FOR CONGRESS    SAN ANTONIO    TX    9/30/16    $1,000 
FMR LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (FIDELITY PAC)    BOSTON    MA    12/23/15    $1,000 
FRIENDS OF ANASTASIA WILLIAMS    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $35 
FRIENDS OF BOB PHILLIPS    WOONSOCKET    RI    3/7/16    $250 
FRIENDS OF DAVID ANDRADE    SEEKONK    MA    3/13/16    $100 
FRIENDS OF DOMINICK RUGGERIO    PROVIDENCE    RI    9/16/16    $350 
FRIENDS OF DOMINICK RUGGERIO    PROVIDENCE    RI    2/29/16    $200 
FRIENDS OF DONALD R. GREBIEN    PAWTUCKET    RI    9/28/15    $70 
FRIENDS OF GREG AMORE    EAST PROVIDENCE    RI    10/21/15    $200 
FRIENDS OF JAMES DIOSSA    CENTRAL FALLS    RI    7/29/16    $250 
FRIENDS OF JO-ANN RYAN    PROVIDENCE    RI    3/13/16    $100 
FRIENDS OF JUAN PICHARDO    PROVIDENCE    RI    3/13/16    $100 
FRIENDS OF KEN MARSHALL    BRISTOL    RI    3/13/16    $100 
FRIENDS OF LAUREN CARSON    NEWPORT    RI    10/3/15    $35 
FRIENDS OF MARY DUFFY MESSIER    PAWTUCKET    RI    9/30/15    $100 
FRIENDS OF PATRICK LYNCH    RUMFORD    RI    9/2/15    $350 
FRIENDS OF RAY GALLISON    BRISTOL    RI    9/30/15    $70 
FRIENDS OF SABRINA MATOS    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $350 
FRIENDS OF SABRINA MATOS    PROVIDENCE    RI    3/13/16    $200 
FRIENDS OF SABRINA MATOS    PROVIDENCE    RI    7/25/15    $150 
FRIENDS OF SANDRA CANO    PAWTUCKET    RI    10/3/15    $35 
FRIENDS OF STEPHEN ARCHAMBAULT    SMITHFIELD    RI    10/3/15    $100 
FRIENDS OF STEPHEN M CASEY    WOONSOCKET    RI    9/30/15    $50 
FRIENDS OF SUSAN CICILLINE BUONANNO    NARRAGANSETT    RI    7/31/15    $1,000 
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP)    FALLS CHURCH    VA    9/30/16    $2,000 
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP)    FALLS CHURCH    VA    6/30/15    $1,000 
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP)    FALLS CHURCH    VA    3/28/16    $1,000 
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP)    FALLS CHURCH    VA    6/30/16    $1,000 
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE (GEPAC)    WASHINGTON    DC    11/10/16    $1,000 
GOOGLE NETPAC    WASHINGTON    DC    9/20/16    $1,000 
GOOGLE NETPAC    WASHINGTON    DC    3/18/16    $1,000 
GOOGLE NETPAC    WASHINGTON    DC    9/7/16    $2,000 
GREENBERG TRAURIG, P.A.POLITICAL ACTION COMMITTEE    ALBANY    NY    9/29/16    $2,000 
HINCKLEY ALLEN & SNYDER PAC    PROVIDENCE    RI    6/29/16    $250 
HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    6/29/16    $1,000 
HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    6/15/15    $1,000 
HOLLAND & KNIGHT COMMITTEE FOR EFFECTIVE GOVERNMENT    WASHINGTON    DC    7/29/15    $500 
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    9/30/16    $5,000 
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    3/25/16    $2,500 
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    3/7/15    $1,000 
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    7/29/16    $1,500 
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC    WASHINGTON    DC    9/30/15    $1,000 
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC    WASHINGTON    DC    11/9/15    $1,000 
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC    WASHINGTON    DC    3/24/15    $1,000 
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC    WASHINGTON    DC    6/15/15    $1,000 
IHEARTMEDIA, INC. - CLEAR CHANNEL OUTDOOR PAC    SAN ANTONIO    TX    6/9/15    $2,500 
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT    WASHINGTON    DC    9/20/16    $2,500 
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT    WASHINGTON    DC    6/29/16    $500 
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT    WASHINGTON    DC    9/30/15    $2,500 
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT    WASHINGTON    DC    12/7/15    $500 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS    WASHINGTON    DC    3/18/16    $2,500 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS    WASHINGTON    DC    9/30/15    $2,500 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS    WASHINGTON    DC    11/7/16    $1,000 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS CAMPAIGN ASSISTANCE FUND    KANSAS CITY    KS    2/16/16    $1,000 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    1/31/16    $5,000 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    12/31/15    $5,000 
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC    PROVIDENCE    RI    9/22/16    $1,000 
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $2,500 
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC    PROVIDENCE    RI    3/22/16    $1,000 
INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION AFL-CIO C    NORTH BERGEN    NJ    8/29/16    $5,000 
INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 57 POLITICAL ACTION FUND    PROVIDENCE    RI    6/22/15    $5,000 
JOINT ACTION COMMITTEE FOR POLITICAL AFFAIRS    HIGHLAND PARK    IL    12/22/15    $1,500 
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC    WASHINGTON    DC    3/31/16    $2,500 
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC    WASHINGTON    DC    10/21/15    $2,500 
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC    WASHINGTON    DC    12/23/15    $2,500 
LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND    WASHINGTON    DC    6/28/16    $1,000 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - PAC    BOSTON    MA    7/31/15    $1,000 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - PAC    BOSTON    MA    10/21/15    $1,000 
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A    ARLINGTON    VA    3/31/16    $1,000 
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A    ARLINGTON    VA    6/30/15    $1,000 
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A    ARLINGTON    VA    10/31/16    $2,000 
MACHINISTS NON PARTISAN POL LEAGUE OF THE INT'L AS    UPPER MARLBORO    MD    10/26/15    $5,000 
MACHINISTS NON PARTISAN POL LEAGUE OF THE INT'L AS    UPPER MARLBORO    MD    5/13/16    $5,000 
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    BETHESDA    MD    3/18/16    $1,000 
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    BETHESDA    MD    2/27/15    $2,500 
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    BETHESDA    MD    10/27/15    $1,000 
NARRAGANSETT BAY PAC    CRANSTON    RI    6/30/16    $1,000 
NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (A.K.A. GRA    WASHINGTON    DC    9/30/16    $1,000 
NATIONAL ACTIVE AND RETIRED FEDERAL EMPLOYEES ASSOCIATION POLITICAL ACTION COM (NARFE-PAC)    ALEXANDRIA    VA    10/25/16    $1,000 
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    4/3/15    $1,000 
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    3/31/15    $1,000 
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    6/15/16    $500 
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    8/29/16    $1,000 
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC    WASHINGTON    DC    8/5/16    $2,500 
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC    WASHINGTON    DC    3/31/15    $1,000 
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC    WASHINGTON    DC    12/14/15    $1,000 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS    WASHINGTON    DC    12/28/15    $1,500 
NATIONAL BEER WHOLESALERS    ALEXANDRIA    VA    10/25/16    $2,500 
NATIONAL BEER WHOLESALERS    ALEXANDRIA    VA    9/11/16    $2,500 
NATIONAL CABLE & TELECOMMUNICATIONS PAC    WASHINGTON    DC    2/24/15    $1,000 
NATIONAL CABLE & TELECOMMUNICATIONS PAC    WASHINGTON    DC    11/30/15    $1,000 
NATIONAL CABLE AND TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCTA PAC)    WASHINGTON    DC    6/17/16    $3,000 
NATIONAL CABLE AND TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCTA PAC)    WASHINGTON    DC    6/17/16    $2,000 
NATIONAL COMMITTEE TO PRESERVE SOCIAL SECURITY AND MEDICARE    WASHINGTON    DC    6/28/16    $1,000 
NATIONAL GRID USA    WALTHAM    MA    3/31/16    $500 
NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION'S BOAT P    WASHINGTON    DC    11/7/16    $1,500 
NATIONAL MULTIFAMILY HOUSING COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    9/30/15    $2,500 
NATIONAL MUSIC PUBLISHERS' ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NMPAC)    WASHINGTON    DC    12/21/15    $500 
NATIONAL MUSIC PUBLISHERS' ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NMPAC)    WASHINGTON    DC    9/30/16    $500 
NEA FUND FOR CHILDREN AND PUBLIC EDUCATION    WASHINGTON    DC    6/29/16    $2,000 
NEA FUND FOR CHILDREN AND PUBLIC EDUCATION    WASHINGTON    DC    12/31/15    $2,000 
NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP PAC    COLUMBIA    SC    9/28/16    $1,000 
NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP PAC    COLUMBIA    SC    6/30/15    $1,000 
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY PAC    WASHINGTON    DC    8/14/15    $1,000 
NIXON PEABODY LLP FEDERAL PAC    ROCHESTER    NY    12/23/15    $500 
OCEANS PAC    WASHINGTON    DC    9/28/15    $5,000 
OCEANS PAC    WASHINGTON    DC    3/31/16    $2,500 
OCEANS PAC    WASHINGTON    DC    12/30/15    $2,500 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    8/24/15    $1,500 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    6/13/16    $2,000 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    8/19/15    $1,000 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    12/18/15    $2,500 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    9/22/16    $2,500 
PAINTERS AND ALLIED TRADES    HANOVER    MD    3/29/16    $500 
PANDORA MEDIA, INC. PAC (PANDORA PAC)    OAKLAND    CA    3/28/16    $1,000 
PLUMBERS AND PIPEFITTERS LOCAL UNION 51 POLITICAL ACTION COMMITTEE    EAST PROVIDENCE    RI    10/20/15    $2,500 
PROFESSIONAL AVIATION SAFETY SPECIALISTS PAC    WASHINGTON    DC    9/22/16    $1,000 
PROPERTY CASUALTY INSURERS ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE  (PCIPAC)    DES PLAINES    IL    9/30/16    $1,000 
PROVIDENCE DEMOCRATIC CITY COMMITTEE    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $350 
PROVIDENCE PAC    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $350 
RAYTHEON COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTTEE    ARLINGTON    VA    12/7/15    $3,000 
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE    CHICAGO    IL    6/1/15    $1,000 
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE    CHICAGO    IL    9/30/16    $4,000 
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE    CHICAGO    IL    5/31/16    $2,000 
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE    CHICAGO    IL    5/23/16    $1,000 
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA    WASHINGTON    DC    7/22/16    $1,000 
RI LATINO POLITICAL ACTION COMMITTEE    PROVIDENCE    RI    9/30/15    $100 
RI LATINO POLITICAL ACTION COMMITTEE    PROVIDENCE    RI    3/13/16    $75 
SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION C    WASHINGTON    DC    12/7/15    $5,000 
SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION C    WASHINGTON    DC    8/29/16    $2,000 
SHEET METAL WORKER'S INTERNATIONAL ASSOCIATION POL    WASHINGTON    DC    3/31/16    $5,000 
SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE    SAN FRANCISCO    CA    9/30/16    $1,000 
SMITHFIELD DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE    SMITHFIELD    RI    9/30/15    $175 
SMITHFIELD DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE    SMITHFIELD    RI    3/9/16    $250 
SONY PICTURES ENTERTAINMENT, INC PACATTN:DANIEL ABRAMSON    CULVER CITY    CA    9/29/16    $1,000 
TEXTRON PAC    PROVIDENCE    RI    3/30/15    $1,000 
TEXTRON PAC    PROVIDENCE    RI    9/29/15    $1,000 
THE BOEING COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE    ARLINGTON    VA    6/30/15    $1,000 
THE COCA-COLA COMPANY NONPARTISAN COMMITTEE FOR GOOD GOVERNMENT    ATLANTA    GA    11/16/16    $2,000 
THE DESERT CAUCUS    TUCSON    AZ    9/19/16    $5,000 
THE GOLDMAN SACHS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    11/30/15    $1,500 
THE HOME DEPOT INC. PAC    WASHINGTON    DC    3/31/15    $2,000 
THE HOME DEPOT INC. PAC    WASHINGTON    DC    9/6/16    $3,000 
TIME WARNER PAC    WASHINGTON    DC    6/28/16    $1,000 
TIME WARNER PAC    WASHINGTON    DC    9/28/16    $1,000 
TIME WARNER PAC    WASHINGTON    DC    6/1/15    $1,000 
U.S. TRAVEL ASSOCIATION PAC    WASHINGTON    DC    6/30/16    $2,500 
UAW - V - CAP (UAW VOLUNTARY COMMUNITY ACTION PROGRAM)    DETROIT    MI    6/23/16    $1,000 
UBS AMERICAS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (UBS PAC)    STAMFORD    CT    8/7/15    $2,500 
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP    ANNAPOLIS    MD    3/24/15    $2,500 
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP    ANNAPOLIS    MD    9/12/16    $2,500 
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP    ANNAPOLIS    MD    3/4/16    $2,500 
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNI    WASHINGTON    DC    7/29/15    $5,000 
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNI    WASHINGTON    DC    10/20/15    $5,000 
UNITED TRANSPORTATION UNION POLITICAL ACTION COMMI    NORTH OLMSTED    OH    6/30/15    $2,500 
UNITED TRANSPORTATION UNION POLITICAL ACTION COMMI    NORTH OLMSTED    OH    11/30/15    $2,500 
VENABLE LLP VEN PAC    GAITHERSBURG    MD    6/30/15    $1,000 
VENABLE LLP VEN PAC    GAITHERSBURG    MD    9/6/16    $1,000 
VIACOM INTERNATIONAL, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE    WASHINGTON    DC    6/30/16    $1,500 
WAKEFERN FOOD CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE    EDISON    NJ    10/31/16    $1,000 
WARREN DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE    WARREN    RI    3/21/16    $100 

 

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