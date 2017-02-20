Cicilline’s Perverse Priorities: Washington Interest Groups Over RI Jobs
Monday, February 20, 2017
On Friday, Cicilline was still expounding support for legislation that he co-sponsored (see video) that if passed would have blocked Norwegian Air’s new subsidiary from operating in the United States.
SEE Cicilline's PAC Donations Below
The head of the Southwest Airlines pilots’ union -- who lobbied the Trump White House this past week asking the White House to block Norwegian -- told GoLocal that Cicilline’s legislation was 100% intended to block Norwegian Air's new service from operating in the U.S.
Norwegian Air, which is scheduled to begin to operate this summer at T.F. Green, will employ as many as 200, and offer fares of $69 for flights to Ireland.
Governor Gina Raimondo calls it a “game changer” for Rhode Island. Democratic Senate Majority Leader Dominick Ruggerio, who is also a top labor leader in Rhode Island, strongly supports Norwegian’s arrival.
Congressman Langevin also co-sponsored the anti-Norwegian legislation in 2016, but late last week he flipped positions and supported the RI Airport Corporation effort to bring the high quality, low cost airline to Rhode Island.
Follow the Money
Make no mistake about it, Cicilline is driven by failed, outdated, and anti-competition mindsets -- and interests. Cicilline is motivated by hundreds of thousands in Political Action Committee donations.
Last election cycle (2015-2016) Cicilline received the majority of money from outside PACs ($426,195). Of the total PAC dollars, just $32,495 or 7.6 percent came from Rhode Island PAC donors. Of Cicilline's donors in Rhode Island, a donation did come in from the PAC "FRIENDS OF RAY GALLISON" -- a donation Cicilline has not returned.
Raimondo, Ruggerio, and tourism officials deserve all the credit for fighting to bring jobs to Rhode Island. This episode sadly unveils Cicilline's warped priorities. Here's the laundry list of PAC interests:
Contributor Name City State Receipt Date Amount
AFL-CIO COPE WASHINGTON DC 10/30/16 $1,000
AFLAC PAC COLUMBUS GA 11/9/15 $1,000
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION WASHINGTON DC 3/3/15 $1,000
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION WASHINGTON DC 11/1/16 $2,500
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION WASHINGTON DC 6/1/15 $1,000
AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION WASHINGTON DC 9/30/15 $3,000
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) PARK RIDGE IL 11/1/16 $1,000
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) PARK RIDGE IL 2/22/16 $2,500
AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) PARK RIDGE IL 6/30/15 $2,500
AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS PAC WASHINGTON DC 7/29/15 $5,000
AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 9/6/16 $1,000
AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 6/30/16 $1,000
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 9/30/15 $2,000
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 6/30/15 $2,000
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 8/10/16 $2,000
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 8/10/16 $1,000
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 3/31/16 $1,500
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL WASHINGTON DC 12/16/15 $1,000
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS WASHINGTON DC 3/31/16 $1,000
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS WASHINGTON DC 12/17/15 $2,500
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS WASHINGTON DC 6/30/16 $5,000
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS WASHINGTON DC 9/6/16 $1,500
AMERICAN HEALTH CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION WASHINGTON DC 2/20/15 $1,000
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DURHAM NC 6/21/16 $2,500
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DURHAM NC 6/1/15 $2,000
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DURHAM NC 3/27/15 $1,000
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DURHAM NC 9/30/15 $1,000
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DURHAM NC 11/9/15 $1,000
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 10/17/16 $1,000
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 12/14/15 $1,000
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC SILVER SPRING MD 6/30/16 $250
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC SILVER SPRING MD 11/7/16 $1,000
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC SILVER SPRING MD 9/16/16 $250
AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC SILVER SPRING MD 11/17/15 $1,000
AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION ALEXANDRIA VA 3/1/16 $2,500
AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC) ALEXANDRIA VA 9/28/15 $1,000
AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC) ALEXANDRIA VA 10/17/16 $1,000
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION WASHINGTON DC 3/21/16 $1,000
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION WASHINGTON DC 11/5/16 $2,500
AMERICANS FOR THE ARTS ACTION FUND PAC WASHINGTON DC 5/26/15 $1,000
AMERICANS FOR THE ARTS ACTION FUND PAC WASHINGTON DC 6/14/16 $2,500
AMGEN INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 10/24/16 $1,500
AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY/FED-POLITICAL ACTIO PROVIDENCE RI 6/29/16 $1,000
AT&T INC. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (AT&T DALLAS TX 6/20/16 $1,000
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 9/12/16 $4,500
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 12/14/15 $1,000
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 2/27/15 $1,000
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 3/23/16 $2,000
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 3/23/16 $500
ATU COPE SPECIAL HOLDING WASHINGTON DC 8/19/15 $1,000
AUTO CARE ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE BETHESDA MD 5/23/16 $1,000
BEND THE ARC JEWISH ACTION, INC. PAC WASHINGTON DC 11/30/15 $1,000
BEND THE ARC JEWISH ACTION, INC. PAC WASHINGTON DC 5/8/15 $1,000
BLUEPAC - BLUE CROSS BLUE SHIELD ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 1/19/16 $1,000
BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFTWORKERS PAC WASHINGTON DC 12/31/15 $2,500
BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFTWORKERS PAC WASHINGTON DC 2/29/16 $2,500
BUILD PAC NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS WASHINGTON DC 9/28/16 $1,000
BUILD PAC NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS WASHINGTON DC 12/22/15 $1,000
CAP-PAC SEPARATE SEGREGATED FUND OF NATIONAL COMMUNITY ACTION FOUNDATION, INC. WASHINGTON DC 3/3/15 $1,000
CARPENTERS' LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE WASHINGTON DC 12/15/15 $5,000
CARPENTERS' LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE WASHINGTON DC 6/30/16 $5,000
CDM SMITH INC. NATIONAL PAC FAIRFAX VA 7/29/16 $1,000
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC) PROVIDENCE RI 3/31/15 $1,000
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC) PROVIDENCE RI 6/30/15 $1,000
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC) PROVIDENCE RI 3/21/16 $1,000
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. POLITICAL COMMITTEE (RBS CITIZENS PAC) PROVIDENCE RI 9/30/16 $2,000
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL PHILADELPHIA PA 9/30/16 $2,000
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL PHILADELPHIA PA 3/25/15 $1,000
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL PHILADELPHIA PA 5/19/16 $1,000
COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL PHILADELPHIA PA 9/30/16 $1,000
COMMITTEE TO ELECT LAURA PISATURO WARWICK RI 9/16/16 $250
COMMITTEE TO ELECT LOUIS DIPALMA MIDDLETOWN RI 9/28/15 $350
COMMITTEE TO ELECT LOUIS DIPALMA MIDDLETOWN RI 3/13/16 $250
COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA WASHINGTON DC 7/21/15 $5,000
COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA WASHINGTON DC 6/28/16 $5,000
COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS PAC WASHINGTON DC 10/31/16 $5,000
COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS PAC WASHINGTON DC 6/15/15 $1,000
COVINGTON AND BURLING LLP PAC WASHINGTON DC 8/29/16 $2,500
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC. WASHINGTON DC 2/27/15 $2,500
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC. WASHINGTON DC 12/23/15 $2,500
COX ENTERPRISES PAC (COXPAC) INC. WASHINGTON DC 5/9/16 $5,000
CULAC THE PAC OF CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION WASHINGTON DC 6/30/15 $1,000
CULAC THE PAC OF CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION WASHINGTON DC 6/24/16 $1,000
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC WASHINGTON DC 9/16/16 $2,500
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC WASHINGTON DC 5/15/15 $4,000
CVS/CAREMARK CORPORATION EMPLOYEES PAC WASHINGTON DC 12/30/15 $1,000
DLA PIPER LLP (US) POLITICAL ACTION COMMITTEE (DLA PIPER PAC) WASHINGTON DC 12/31/16 $3,000
DNC PAC PROVIDENCE RI 1/1/15 $5,000
DRIVE DEMOCRAT REPUBLICAN INDEPENDENT VOTER EDUCATION WASHINGTON DC 6/6/16 $5,000
DRIVE DEMOCRAT REPUBLICAN INDEPENDENT VOTER EDUCATION WASHINGTON DC 5/6/15 $5,000
ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS WASHINGTON DC 5/20/16 $5,000
ENTERPRISE HOLDINGS, INC, OF RI PAC SAINT LOUIS MO 12/9/16 $1,000
FACEBOOK INC. PAC WASHINGTON DC 9/22/16 $1,000
FILEMON VELA FOR CONGRESS SAN ANTONIO TX 9/30/16 $1,000
FMR LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (FIDELITY PAC) BOSTON MA 12/23/15 $1,000
FRIENDS OF ANASTASIA WILLIAMS PROVIDENCE RI 9/30/15 $35
FRIENDS OF BOB PHILLIPS WOONSOCKET RI 3/7/16 $250
FRIENDS OF DAVID ANDRADE SEEKONK MA 3/13/16 $100
FRIENDS OF DOMINICK RUGGERIO PROVIDENCE RI 9/16/16 $350
FRIENDS OF DOMINICK RUGGERIO PROVIDENCE RI 2/29/16 $200
FRIENDS OF DONALD R. GREBIEN PAWTUCKET RI 9/28/15 $70
FRIENDS OF GREG AMORE EAST PROVIDENCE RI 10/21/15 $200
FRIENDS OF JAMES DIOSSA CENTRAL FALLS RI 7/29/16 $250
FRIENDS OF JO-ANN RYAN PROVIDENCE RI 3/13/16 $100
FRIENDS OF JUAN PICHARDO PROVIDENCE RI 3/13/16 $100
FRIENDS OF KEN MARSHALL BRISTOL RI 3/13/16 $100
FRIENDS OF LAUREN CARSON NEWPORT RI 10/3/15 $35
FRIENDS OF MARY DUFFY MESSIER PAWTUCKET RI 9/30/15 $100
FRIENDS OF PATRICK LYNCH RUMFORD RI 9/2/15 $350
FRIENDS OF RAY GALLISON BRISTOL RI 9/30/15 $70
FRIENDS OF SABRINA MATOS PROVIDENCE RI 9/30/15 $350
FRIENDS OF SABRINA MATOS PROVIDENCE RI 3/13/16 $200
FRIENDS OF SABRINA MATOS PROVIDENCE RI 7/25/15 $150
FRIENDS OF SANDRA CANO PAWTUCKET RI 10/3/15 $35
FRIENDS OF STEPHEN ARCHAMBAULT SMITHFIELD RI 10/3/15 $100
FRIENDS OF STEPHEN M CASEY WOONSOCKET RI 9/30/15 $50
FRIENDS OF SUSAN CICILLINE BUONANNO NARRAGANSETT RI 7/31/15 $1,000
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP) FALLS CHURCH VA 9/30/16 $2,000
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP) FALLS CHURCH VA 6/30/15 $1,000
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP) FALLS CHURCH VA 3/28/16 $1,000
GENERAL DYNAMICS VOLUNTARY POLITICAL CONTRIBUTION PLAN (GDVPCP) FALLS CHURCH VA 6/30/16 $1,000
GENERAL ELECTRIC COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE (GEPAC) WASHINGTON DC 11/10/16 $1,000
GOOGLE NETPAC WASHINGTON DC 9/20/16 $1,000
GOOGLE NETPAC WASHINGTON DC 3/18/16 $1,000
GOOGLE NETPAC WASHINGTON DC 9/7/16 $2,000
GREENBERG TRAURIG, P.A.POLITICAL ACTION COMMITTEE ALBANY NY 9/29/16 $2,000
HINCKLEY ALLEN & SNYDER PAC PROVIDENCE RI 6/29/16 $250
HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 6/29/16 $1,000
HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 6/15/15 $1,000
HOLLAND & KNIGHT COMMITTEE FOR EFFECTIVE GOVERNMENT WASHINGTON DC 7/29/15 $500
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 9/30/16 $5,000
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 3/25/16 $2,500
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 3/7/15 $1,000
HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 7/29/16 $1,500
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC WASHINGTON DC 9/30/15 $1,000
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC WASHINGTON DC 11/9/15 $1,000
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC WASHINGTON DC 3/24/15 $1,000
HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC WASHINGTON DC 6/15/15 $1,000
IHEARTMEDIA, INC. - CLEAR CHANNEL OUTDOOR PAC SAN ANTONIO TX 6/9/15 $2,500
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT WASHINGTON DC 9/20/16 $2,500
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT WASHINGTON DC 6/29/16 $500
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT WASHINGTON DC 9/30/15 $2,500
INT'L. ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENT WASHINGTON DC 12/7/15 $500
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS WASHINGTON DC 3/18/16 $2,500
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS WASHINGTON DC 9/30/15 $2,500
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS WASHINGTON DC 11/7/16 $1,000
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS CAMPAIGN ASSISTANCE FUND KANSAS CITY KS 2/16/16 $1,000
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 1/31/16 $5,000
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 12/31/15 $5,000
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC PROVIDENCE RI 9/22/16 $1,000
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC PROVIDENCE RI 9/30/15 $2,500
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC PROVIDENCE RI 3/22/16 $1,000
INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION AFL-CIO C NORTH BERGEN NJ 8/29/16 $5,000
INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 57 POLITICAL ACTION FUND PROVIDENCE RI 6/22/15 $5,000
JOINT ACTION COMMITTEE FOR POLITICAL AFFAIRS HIGHLAND PARK IL 12/22/15 $1,500
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC WASHINGTON DC 3/31/16 $2,500
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC WASHINGTON DC 10/21/15 $2,500
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC WASHINGTON DC 12/23/15 $2,500
LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND WASHINGTON DC 6/28/16 $1,000
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - PAC BOSTON MA 7/31/15 $1,000
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - PAC BOSTON MA 10/21/15 $1,000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A ARLINGTON VA 3/31/16 $1,000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A ARLINGTON VA 6/30/15 $1,000
LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL A ARLINGTON VA 10/31/16 $2,000
MACHINISTS NON PARTISAN POL LEAGUE OF THE INT'L AS UPPER MARLBORO MD 10/26/15 $5,000
MACHINISTS NON PARTISAN POL LEAGUE OF THE INT'L AS UPPER MARLBORO MD 5/13/16 $5,000
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE BETHESDA MD 3/18/16 $1,000
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE BETHESDA MD 2/27/15 $2,500
MARRIOTT INTERNATIONAL INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE BETHESDA MD 10/27/15 $1,000
NARRAGANSETT BAY PAC CRANSTON RI 6/30/16 $1,000
NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (A.K.A. GRA WASHINGTON DC 9/30/16 $1,000
NATIONAL ACTIVE AND RETIRED FEDERAL EMPLOYEES ASSOCIATION POLITICAL ACTION COM (NARFE-PAC) ALEXANDRIA VA 10/25/16 $1,000
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 4/3/15 $1,000
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 3/31/15 $1,000
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 6/15/16 $500
NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 8/29/16 $1,000
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC WASHINGTON DC 8/5/16 $2,500
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC WASHINGTON DC 3/31/15 $1,000
NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS PAC WASHINGTON DC 12/14/15 $1,000
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS WASHINGTON DC 12/28/15 $1,500
NATIONAL BEER WHOLESALERS ALEXANDRIA VA 10/25/16 $2,500
NATIONAL BEER WHOLESALERS ALEXANDRIA VA 9/11/16 $2,500
NATIONAL CABLE & TELECOMMUNICATIONS PAC WASHINGTON DC 2/24/15 $1,000
NATIONAL CABLE & TELECOMMUNICATIONS PAC WASHINGTON DC 11/30/15 $1,000
NATIONAL CABLE AND TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCTA PAC) WASHINGTON DC 6/17/16 $3,000
NATIONAL CABLE AND TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCTA PAC) WASHINGTON DC 6/17/16 $2,000
NATIONAL COMMITTEE TO PRESERVE SOCIAL SECURITY AND MEDICARE WASHINGTON DC 6/28/16 $1,000
NATIONAL GRID USA WALTHAM MA 3/31/16 $500
NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION'S BOAT P WASHINGTON DC 11/7/16 $1,500
NATIONAL MULTIFAMILY HOUSING COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 9/30/15 $2,500
NATIONAL MUSIC PUBLISHERS' ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NMPAC) WASHINGTON DC 12/21/15 $500
NATIONAL MUSIC PUBLISHERS' ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (NMPAC) WASHINGTON DC 9/30/16 $500
NEA FUND FOR CHILDREN AND PUBLIC EDUCATION WASHINGTON DC 6/29/16 $2,000
NEA FUND FOR CHILDREN AND PUBLIC EDUCATION WASHINGTON DC 12/31/15 $2,000
NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP PAC COLUMBIA SC 9/28/16 $1,000
NELSON MULLINS RILEY & SCARBOROUGH LLP PAC COLUMBIA SC 6/30/15 $1,000
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY PAC WASHINGTON DC 8/14/15 $1,000
NIXON PEABODY LLP FEDERAL PAC ROCHESTER NY 12/23/15 $500
OCEANS PAC WASHINGTON DC 9/28/15 $5,000
OCEANS PAC WASHINGTON DC 3/31/16 $2,500
OCEANS PAC WASHINGTON DC 12/30/15 $2,500
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 8/24/15 $1,500
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 6/13/16 $2,000
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 8/19/15 $1,000
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 12/18/15 $2,500
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 9/22/16 $2,500
PAINTERS AND ALLIED TRADES HANOVER MD 3/29/16 $500
PANDORA MEDIA, INC. PAC (PANDORA PAC) OAKLAND CA 3/28/16 $1,000
PLUMBERS AND PIPEFITTERS LOCAL UNION 51 POLITICAL ACTION COMMITTEE EAST PROVIDENCE RI 10/20/15 $2,500
PROFESSIONAL AVIATION SAFETY SPECIALISTS PAC WASHINGTON DC 9/22/16 $1,000
PROPERTY CASUALTY INSURERS ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE (PCIPAC) DES PLAINES IL 9/30/16 $1,000
PROVIDENCE DEMOCRATIC CITY COMMITTEE PROVIDENCE RI 9/30/15 $350
PROVIDENCE PAC PROVIDENCE RI 9/30/15 $350
RAYTHEON COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTTEE ARLINGTON VA 12/7/15 $3,000
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE CHICAGO IL 6/1/15 $1,000
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE CHICAGO IL 9/30/16 $4,000
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE CHICAGO IL 5/31/16 $2,000
REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE CHICAGO IL 5/23/16 $1,000
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA WASHINGTON DC 7/22/16 $1,000
RI LATINO POLITICAL ACTION COMMITTEE PROVIDENCE RI 9/30/15 $100
RI LATINO POLITICAL ACTION COMMITTEE PROVIDENCE RI 3/13/16 $75
SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION C WASHINGTON DC 12/7/15 $5,000
SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION C WASHINGTON DC 8/29/16 $2,000
SHEET METAL WORKER'S INTERNATIONAL ASSOCIATION POL WASHINGTON DC 3/31/16 $5,000
SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE SAN FRANCISCO CA 9/30/16 $1,000
SMITHFIELD DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE SMITHFIELD RI 9/30/15 $175
SMITHFIELD DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE SMITHFIELD RI 3/9/16 $250
SONY PICTURES ENTERTAINMENT, INC PACATTN:DANIEL ABRAMSON CULVER CITY CA 9/29/16 $1,000
TEXTRON PAC PROVIDENCE RI 3/30/15 $1,000
TEXTRON PAC PROVIDENCE RI 9/29/15 $1,000
THE BOEING COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE ARLINGTON VA 6/30/15 $1,000
THE COCA-COLA COMPANY NONPARTISAN COMMITTEE FOR GOOD GOVERNMENT ATLANTA GA 11/16/16 $2,000
THE DESERT CAUCUS TUCSON AZ 9/19/16 $5,000
THE GOLDMAN SACHS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 11/30/15 $1,500
THE HOME DEPOT INC. PAC WASHINGTON DC 3/31/15 $2,000
THE HOME DEPOT INC. PAC WASHINGTON DC 9/6/16 $3,000
TIME WARNER PAC WASHINGTON DC 6/28/16 $1,000
TIME WARNER PAC WASHINGTON DC 9/28/16 $1,000
TIME WARNER PAC WASHINGTON DC 6/1/15 $1,000
U.S. TRAVEL ASSOCIATION PAC WASHINGTON DC 6/30/16 $2,500
UAW - V - CAP (UAW VOLUNTARY COMMUNITY ACTION PROGRAM) DETROIT MI 6/23/16 $1,000
UBS AMERICAS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (UBS PAC) STAMFORD CT 8/7/15 $2,500
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP ANNAPOLIS MD 3/24/15 $2,500
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP ANNAPOLIS MD 9/12/16 $2,500
UNITED ASSOCIATION POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APP ANNAPOLIS MD 3/4/16 $2,500
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNI WASHINGTON DC 7/29/15 $5,000
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNI WASHINGTON DC 10/20/15 $5,000
UNITED TRANSPORTATION UNION POLITICAL ACTION COMMI NORTH OLMSTED OH 6/30/15 $2,500
UNITED TRANSPORTATION UNION POLITICAL ACTION COMMI NORTH OLMSTED OH 11/30/15 $2,500
VENABLE LLP VEN PAC GAITHERSBURG MD 6/30/15 $1,000
VENABLE LLP VEN PAC GAITHERSBURG MD 9/6/16 $1,000
VIACOM INTERNATIONAL, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE WASHINGTON DC 6/30/16 $1,500
WAKEFERN FOOD CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE EDISON NJ 10/31/16 $1,000
WARREN DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE WARREN RI 3/21/16 $100
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